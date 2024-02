Belastingdienst moet nog 72 procent bedrijfsprocessen aan AVG toetsen

De Belastingdienst moet nog 72 procent van de bedrijfsprocessen aan de AVG toetsen, zo laat demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens de bewindsman staat de Belastingdienst momenteel voor een aantal grote opdrachten, met name op het gebied van personeel, ict en de privacywetgeving. Het voldoen aan de AVG vordert echter volgens plannen, aldus Van Rij. Het is de bedoeling dat eind dit jaar alle 791 bedrijfsprocessen van de fiscus aan de AVG zijn getoetst.

"Een belangrijke actie voor het voldoen aan de AVG is de beoordeling van alle in productie zijnde bedrijfsprocessen op compliantie. Nadat in 2022 en 2023 alle 791 bedrijfsprocessen zijn geïdentificeerd en gedetailleerd beschreven, is inmiddels 28 procent van de bedrijfsprocessen getoetst aan de AVG", laat Van Rij weten. "Eind 2024 is de toetsing afgerond en zullen in ieder geval alle hoog risicovolle tekortkomingen met tijdelijke of permanente maatregelen zijn afgedicht."

Verder meldt de staatssecretaris dat er een vaktechnische structuur voor privacyrecht is ingericht om personeel in de uitvoering te ondersteunen. Ook is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld en worden datalekken tijdig gemeld en afgehandeld. Tevens is er een inhaalslag gemaakt in de afhandeling van AVG-inzageverzoeken. "Naast het uitoefenen van de kerntaken blijven de AVG, werving en behoud van gekwalificeerde medewerkers en modernisering van de ICT vol onze aandacht houden", besluit Van Rij zijn brief aan de Tweede Kamer (pdf).