Burgerrechtenbeweging vreest toenemende leeftijdsverificatie op internet

Door majortom: De EU zal wel reageren dat eea volledig is opgelost wanneer de Europese Identiteit een feit is, [...]

20 December 2023, door BBC.com: Porn viewers in EU may have to prove their age

"An example of efficient measures in this respect could be age verification tools, to prevent minors from accessing pornographic content," a spokesperson for the European Commission told the BBC.



The spokesperson said one "potential" solution for a person proving their age would be the upcoming European Digital Identity wallet.



"Once it enters into force, it will offer solutions for all EU citizens, residents, and businesses in the EU," they said.



"Citizens will be able to prove their identity and share electronic documents from their European Digital Identity wallets with the click of a button on their phone."

Daar heb je weinig fantasie voor nodig, want dat gebeurde eerder ook al. Uit https://www.bbc.com/news/technology-67771794 Alleen denk ik dat dit niet gaat werken zoals "geadverteerd".Met EDIW + online leeftijdsverificatie verwacht ik dat, binnen enkele jaren, de volgende resultaten zullen zijn geboekt:1) Er zal een markt zijn ontstaan voor EDIW's van andere personen die oud genoeg zijn, zowel voor mensen die niet oud genoeg zijn, alsook voor mensen die (o.a. vanwege punt 2 en 3) zelf "buiten beeld" willen blijven;2) Brave mensen die oud genoeg zijn zullen in toenemende mate slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude (zie punt 1), onder meer via phishing, maar ook via social engineering (bijvoorbeeld: "oma in het verpleeghuis merkt er vast zelf niks van als ik haar EDIW misbruik", of, bij een Airbnb-woning- of autoverhuurder, "ik neem even uw paspoort mee naar achteren om een kopietje te maken", of, de bezorger van een duur pakket aan de deur: "ik moet uw ID scannen met dit apparaat. ... Hij vraagt om uw pincode, hoe luidt deze?");3) Van brave mensen die oud genoeg zijn zullen, ten gevolge van een alsmaar toenemend aantal datalekken, meer en betrouwbaarder privacygevoelige gegevens in verkeerde handen zijn gevallen, waarna zij een vergroot risico zijn gaan lopen om slachtoffer van daardoor mogelijke cybercriminaliteit te worden - of al(afpersing, identiteitsfraude bijv. om nog meer informatie te verzamelen, spear phishing, reputatieschade, ...);4) Voor mensen die niet oud genoeg zullen er, naast reeds bestaande mogelijkheden, veelmogelijkheden zijn ontstaan (vooral in middelvingerlanden) omte kunnen doen wat zij willen -betrouwbare leeftijdsverificatie, met potentieel vooral aanbieders diein het welzijn van hun klanten geïnteresseerd zijn.Hieronder zal vast wel weer een andere naïeveling "Ja maar Yivi!" o.i.d. roepen. In een (vermoedelijk zinloze) poging zulke onzin van zo'n goedgelovige te pareren: hoe minder identificerende gegevens gebruikt worden bij authenticatie (waaronder bewijzen dat jij minstens n jaar oud bent), hoe eenvoudiger (lastiger detecteerbaarder) impersonatie (spoofing) is.