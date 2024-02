Het filmen van de openbare weg is toch niet toegestaan? Hoezo mag Justitie dergelijke beelden dan wel vorderen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: In je vraag van 31 januari ging je in op de strafbaarheid van camerabeelden wissen. Maar je negeert daarbij dat die beelden per definitie zelf al strafbaar zijn, omdat de openbare weg filmen helemaal niet mag (AVG). Dus volgens mij volstaat het om aan te geven dat je de openbare ruimte die zichtbaar is binnen het beeldgebied van je camera, middels een filter wegfiltert (geblurd of afgedekt) voordat e.e.a. opgenomen wordt, e.e.a. conform de voorschriften van de AP.

Antwoord: Het is natuurlijk prima als je met een filter zorgt dat je niet nodeloos de openbare weg filmt. En als de politie dan beelden bij je vordert, dan is dat vrij simpel: u mag de blokjes hebben maar meer heb ik niet. De enige echte eis is natuurlijk dat je ook echt een filter hébt – niet bluffen als oom agent aan de deur staat met een vordering, en ook niet snel naar boven rennen en een blurretje doen.

Dat je de openbare weg “helemaal niet” mag filmen, is wat mij betreft wel echt te kort door de bocht. Als die openbare weg onvermijdelijk is bij je bewakingstaak, of het anderszins noodzakelijk is dat je ook die opneemt, dan mag dat prima. Denk aan een juwelier die camera's ophangt na een ramkraak: je moet dan de weg wel filmen om de gezichten van de inzittenden in beeld te krijgen.

Veel mensen die de openbare weg filmen met een aangebrachte camera zullen de AVG schenden, al is het maar omdat ze geen duidelijke waarschuwing hebben (of een privacyverklaring). Het is alleen niet strafbaar om de AVG te overtreden (dat is bestuursrecht, iets heel anders). En de AVG zegt nergens dat wie beelden in strijd met die wet maakt, ze niet mag afgeven aan Justitie. Noncompliance is gewoon jouw probleem, eventueel krijg je boetes (niet bij particulieren) maar dat is het.

Geen duidelijke waarschuwing geeft wel een ander probleem: het is strafbaar om met een aangebrachte camera de openbare weg te filmen als dat niet duidelijk is aangekondigd (art. 441b Strafrecht). Als de camera zelf niet pontificaal zichtbaar is, dan ben je dus strafbaar als je geen bordje ophangt. Alleen, dan geldt de algemene regel dat wetsovertreding door een burger geen reden is om bewijs uit te sluiten. Alleen wetsovertreding door de politie kan die discussie starten. En dan nog: in Nederland zegt de rechter dan ‘foei’ en gebruikt ie het bewijs toch met de toverformule “de verdediging is niet in haar belangen geschaad”.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.