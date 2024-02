Politiedatabase Camera in Beeld telt 325.000 beveiligingscamera's

De politiedatabase Camera in Beeld bevat inmiddels 325.000 beveiligingscamera's. Als dat aan de bedenker ligt worden dat er veel meer. "Particulieren kunnen hun camera bij ons registreren en dan verschijnt ie in deze database. 325.000 mensen hebben dit gedaan, maar in Nederland zijn zo’n 1,5 miljoen camera's. Daar is nog winst te behalen", zegt Karel van Engelenhoven, landelijk projectleider en bedenker van Camera in Beeld, tegenover het AD.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. Vaak worden de beelden gevorderd, meldde BNR laatst. De politie kijkt niet live mee. Eind vorig jaar noemde demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid het grote aantal verkeerd afgestelde beveiligingscamera's in Nederland reden tot zorgen.

De minister reageerde op Kamervragen over het filmen van de openbare weg door particuliere camera's en het politieproject Camera in Beeld. D66, de SP, Partij voor de Dieren (PvdD) en DENK wilden weten in hoeverre het klopt dat particuliere camera’s eigenlijk de openbare weg niet mogen filmen, en dat dit dus in feite onrechtmatig materiaal is. "De AVG is van toepassing als iemand delen van de openbare ruimte filmt voor beveiligingsdoeleinden. Dit kan een onrechtmatige verwerking in de zin van de AVG opleveren", reageerde de minister.

"Als je de Autoriteit Persoonsgegevens goed leest, staat er dat je je eigendommen mag beveiligen. Ook je auto dus, die in de straat staat en waar een stoep tussen zit", reageert Van Engelenhoven. "Dus als wij de camerabeelden vragen omdat er mogelijk iets interessants voor ons op te zien is, komt de gebruiker van de camera nooit in de problemen. Het is aan de rechter uiteindelijk om te bepalen of de beelden gebruikt mogen worden in een strafdossier. Maar dat is iets voor de politie, niet voor de burger."