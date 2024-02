AP ontvangt veel klachten over deurbelcamera's: groot deel hangt illegaal

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het afgelopen jaar veel privacyklachten ontvangen over deurbelcamera's en andere camera's die burgers plaatsen. Het gros van de videodeurbellen hangt er illegaal, aldus de toezichthouder. Bij de AP kwamen vorig jaar ruim duizend telefoontjes binnen van burgers die het vermoeden hadden dat een camera in hun buurt meer filmt dan volgens de AVG is toegestaan, zo meldt de Volkskrant. Een jaar eerder werd de AP nog achthonderd keer gebeld over camera's. Het gaat dan zowel om deurbelcamera's als andere beveiligingscamera's.

Volgens Multiscope zijn er 1,2 miljoen 'slimme deurbellen' in Nederland, wat neerkomt op zo'n vijftien procent van de huishoudens. In 2021 telde Nederland nog 640.000 deurbelcamera's. Na een melding worden burgers meestal door de AP geinformeerd over de regels en kan er ter plekke worden onderzocht of de AVG wordt overtreden. Door een gebrek aan capaciteit en de vele klachten komt de toezichthouder daar nu niet aan toe.

"De belangrijkste privacyregel is dat u alleen uw eigen bezittingen mag filmen. Dus niet de eigendommen van uw buren of de openbare weg. Zorg dus dat u een camera koopt die u zo goed mogelijk kunt afstellen. Zodat u niet – of zo min mogelijk – de eigendommen van uw buren of de openbare weg filmt", zo stelt de toezichthouder in het 'Stappenplan camera bij huis' (pdf). Daarin staat ook dat een videodeurbel die is bedoeld om te zien wie er voor de deur staat en aanbelt een ander doel dient dan het filmen van bezittingen tegen diefstal. "Het is ook niet noodzakelijk om continu te filmen bij een videodeurbel."

Op basis van de wel uitgevoerde onderzoeken concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens dat 'het gros van de videodeurbellen er illegaal hangt'. In de meeste gevallen wordt er ook een deel van de openbare ruimte gefilmd, terwijl dat niet is toegestaan. Door het capaciteitstekort voor handhaving draaien burenruzies over camera's geregeld uit op een rechtszaak. Vorig jaar gebeurde dat minstens 38 keer. "Dit is voor mensen heel belastend en het kost de samenleving geld", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Handhaving zou beter zijn."