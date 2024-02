LockBit heeft nieuwe Tor-site online, vermoedt politieoperatie via PHP-lek

De criminelen achter de LockBit-ransomware hebben een nieuwe website op het Tor-netwerk gelanceerd waar ze namen van hun slachtoffers kunnen publiceren. Daarnaast vermoedt de groep dat de recente politieoperatie mogelijk was via een kwetsbaarheid in PHP. Vorige week wisten politiediensten tijdens een internationale operatie de website van de ransomwaregroep in beslag te nemen, alsmede tientallen servers. Daarbij werden ook de decryptiesleutels van meer dan duizend slachtoffers aangetroffen. De LockBit-website werd gehost op het Tor-netwerk, dat standaard het ip-adres afschermt. Dat moet het lastiger maken om de locatie van de webserver te achterhalen.

"Vanwege mijn persoonlijke nalatigheid en onverantwoordelijkheid heb ik verzaakt en PHP niet op tijd geüpdatet. De servers draaiden PHP 8.1.2, en zijn vermoedelijk via CVE-2023-3824 gecompromitteerd", aldus een beheerder van de groep. Het gaat om een kritieke kwetsbaarheid in PHP die tot een buffer overflow kan leiden en al sinds augustus vorig jaar bekend is. De beheerder stelt dat de politiediensten zo toegang tot de twee primaire servers hebben kregen. Er wordt niet uitgesloten dat er een zerodaylek in PHP is gebruikt, maar aangezien er al een kwetsbare versie geïnstalleerd was is dit volgens de beheerder de meest waarschijnlijke methode.

De nieuwe servers die de criminelen voor hun website gebruiken draaien PHP 8.3.3. "Als iemand een kwetsbaarheid in deze versie vindt, laat me het dan weten en je ontvangt een beloning", zo stelt de beheerder in een uitleg die door VX-underground werd gedeeld. De beheerder waarschuwt dat iedereen met een kwetsbare PHP-versie risico loopt en met een gecompromitteerde server te maken kan krijgen. "Ik weet zeker dat veel concurrenten op dezelfde manier via PHP zijn gehackt." De groep zegt dat het met de aanvallen zal blijven doorgaan en heeft op de nieuw gelanceerde site een logo van de FBI geplaatst.