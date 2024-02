Nieuw-Zeelandse tankstations buiten werking door schrikkeljaarbug betaalsysteem

Tal van Nieuw-Zeelandse tankstation waren vandaag door een schrikkeljaarbug in het gebruikte betaalsysteem enige tijd buiten werking. Het probleem speelde bij zelfbedieningspompen en onbemande tankstations van Allied Petroleum, Gull, Z Energy en BP. De leverancier van het betaalsysteem, de Invenco Group, laat tegenover persbureau Reuters en The New Zealand Herald weten dat het probleem werd veroorzaakt door een schrikkeljaarbug. De problemen zijn inmiddels opgelost en klanten kunnen gewoon weer betalen, zo laten de getroffen bedrijven via hun eigen website weten.