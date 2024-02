Ransomwaregroep eist 3,5 miljoen dollar voor data kinderziekenhuis VS

De criminelen die een ransomware-aanval op een kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Chicago uitvoerden eisen omgerekend 3,5 miljoen euro aan bitcoin voor de gestolen data. Bij de aanval, die eind januari plaatsvond, werden allerlei systemen versleuteld. Daardoor was het ziekenhuis niet telefonisch of via e-mail bereikbaar en waren ook de elektronische patiëntendossiers offline, alsmede onderzoeksresultaten. Een deel van de systemen is een maand later nog altijd niet hersteld.

Het Lurie Children’s Hospital of Chicago verleent jaarlijks zorg aan meer dan 239.000 kinderen. De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de Rhysida-ransomware. Op hun eigen website laat de groep weten dat het bij de aanvaller ook allerlei gegevens heeft gestolen, die het nu aanbiedt voor een bedrag van zestig bitcoin, wat omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro is.

Vanwege de aanval roept het ziekenhuis ouders op om een papieren versie van hun verzekeringspas mee te nemen, alsmede de medicijnflesjes of medicijnoverzichten van hun kind. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekend. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwde ziekenhuizen vorig jaar nog voor aanvallen met de Rhysida-ransomware.