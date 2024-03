Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt naleving recht op inzage

De Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, gaan dit jaar onderzoeken of organisaties zich wel houden aan het recht op inzage dat mensen hebben. Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken.

Ook kunnen zij hiermee controleren of organisaties zich aan de regels houden bij het verwerken van hun gegevens. Wanneer mensen inzage hebben gekregen, kunnen zij beroep doen op andere privacyrechten, zoals het wijzigen van incorrecte gegevens of het verzoeken om gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als de organisatie die in strijd met de wet gebruikt.

"In de praktijk gaat blijkt het geregeld mis te gaan wanneer mensen hun gegevens willen inzien", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder zegt hierover vaak klachten te ontvangen, bijvoorbeeld over organisaties die niet of te laat reageren op een inzageverzoek. De Europese privacytoezichthouders gaan de komende tijd organisaties benaderen met een vragenlijst. Daarmee moet duidelijk worden hoe organisaties het recht op inzage in de praktijk vormgeven. Afhankelijk van de antwoorden kunnen er verdere onderzoeken volgen of worden gehandhaafd.