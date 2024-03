Phishingaanval kost discountketen Pepco ruim vijftien miljoen euro

De Europese discountketen Pepco Group is slachtoffer van een phishingaanval geworden, wat het bedrijf ruim vijftien miljoen euro heeft gekost. Dat laat Pepco in een verklaring weten. De discounter heeft ruim 4800 winkels in 21 landen en zou jaarlijks 57 miljoen klanten verwelkomen. Volgens het bedrijf is de Hongaarse tak slachtoffer van een 'geraffineerde phishingaanval' geworden, die zo'n 15,5 miljoen euro heeft gekost.

"Het is onduidelijk op dit moment of geld kan worden teruggehaald, hoewel Pepco verschillende manieren via banken en de politie probeert", aldus de discounter. Die stelt dat erop dit moment geen aanwijzingen zijn dat bij het incident klant-, leverancier- of personeelsgegevens zijn betrokken. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. Mogelijk gaat het om ceo-fraude of een afgeleide variant hiervan.