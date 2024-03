Britse politie haalde jarenlang twee personen met zelfde naam door elkaar

De Britse politie heeft jarenlang twee personen met dezelfde naam en geboortedatum door elkaar gehaald, wat tot een reprimande van de Britse privacytoezichthouder ICO heeft geleid. De twee personen waren allebei slachtoffer van misdrijven geworden en één was ook een verdachte. Doordat het politiekorps van de West Midlands de persoonlijke informatie van de twee niet goed verwerkt leidde dit tot allerlei fouten, waaronder politieagenten die het verkeerde adres bezochten en het bezoek aan een school van het kind van de verkeerde persoon.

Volgens de ICO maakte het politiekorps geen duidelijk verschil tussen de persoonlijke informatie van verdachten en slachtoffers van misdrijven, waarmee het de Britse privacywetgeving heeft overtreden. Tevens bleek dat het politiekorps de fout niet snel genoeg verhielp en werd er niets gedaan aan dat dossiers opnieuw ten onrechte werden gekoppeld, wat ook overtredingen van de wet zijn. Verder bleek dat er een gebrek aan privacytrainingen bij politiepersoneel was en dat er niet genoeg was gedaan om ervoor te zorgen dat personeel onjuiste persoonlijke informatie rapporteerde.

"Het is essentieel dat politiekorpsen persoonlijke informatie met het grootst mogelijke respect behandelen, om het vertrouwen van mensen en vertrouwen in de politie te behouden", zegt David Doodson van de ICO. "Het delen van dezelfde naam en geboortedatum met iemand anders zou niet moeten inhouden dat je persoonlijke informatie in gevaar is, zeker gezien de gevoelige aard van de opgeslagen informatie." Naast de reprimande heeft de ICO het politiekorps aanbevelingen gedaan om herhaling te voorkomen.