Duitse politie weet na vier jaar illegale Crimemarket offline te halen

Het is de Duitse politie na bijna vier jaar gelukt, met hulp van de Nederlandse politie, om een illegale online marktplaats genaamd Crimemarket offline te halen. Volgens de Duitse autoriteiten ging het om de grootste Duitstalige illegale marktplaats op internet. In tegenstelling tot veel illegale marktplaatsen was Crimemarket gewoon via het 'clearnet' toegankelijk. Via de marktplaats werden drugs, wapens en handleidingen voor het plegen van cybercrime en fraude verhandeld.

De marktplaats kwam in 2020 in het vizier van de Duitse politie. Dat stelde een onderzoek in naar gebruikers op het platform. Na een onderzoek van bijna vier jaar werd deze week de website in beslag genomen, vonden er in Duitsland op meer dan honderd locaties doorzoekingen plaats en zijn er meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd. De Duitse politie laat weten dat het onderzoek nog gaande is en er waarschijnlijk veel meer verdachten naar boven zullen komen. Verder stelt de Duitse politie dat het onderzoek allerlei nieuwe inzichten heeft opgeleverd die bij toekomstige operaties zijn te gebruiken. "Niemand is anoniem op het internet! Iedereen laat sporen achter!", aldus de autoriteiten.