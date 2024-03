Verhoudingen bij toezichthouder CTIVD verstoord: voorzitter treedt terug

De verhoudingen bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zijn dusdanig verstoord dat de voorzitter terugtreedt. Dat heeft demissionair minister-president Rutte aan de Tweede Kamer laten weten (pdf). De CTIVD toetst of de AIVD en MIVD zich aan de wet houden. Het gaat hierbij vooral om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

"Wij zijn recent geïnformeerd over het feit dat bij de CTIVD de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Wij hebben moeten concluderen dat de huidige samenstelling van de CTIVD geen perspectief biedt op duurzaam herstel van de over en weer verstoorde verhoudingen binnen de CTIVD", aldus Rutte. "Dit heeft er toe geleid dat wij in samenspraak zijn gekomen tot de afspraak dat de huidige voorzitter bij de CTIVD terugtreedt." Het voorzitterschap wordt nu waargenomen door het langst zittende lid. Binnenkort zal er een interim-voorzitter worden benoemd. Daarnaast zal de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter moeten worden gestart.