ABN Amro mag rekening van leverancier Bitcoin ATM’s niet opzeggen

ABN Amro mag de zakelijke rekening van een leverancier van Bitcoin ATM's niet opzeggen, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De rechter hekelde onder andere het feit dat ABN Amro meer monitoring van het cryptobedrijf vraagt als het om crypto gaat dan zij zelf kan als klanten contant geld pinnen.

Byelex is een Nederlands bedrijf dat automaten levert waar mensen door middel van contant geld bitcoin en ethereum kunnen kopen. Het bedrijf is al sinds 2015 klant bij ABN Amro. Het geld uit de Bitcoin ATM's wordt weer bij de automaten van de bank gestort. Van 2020 tot en met 2022 heeft het cryptobedrijf ook in totaal 1,2 miljoen euro contant geld ter beschikking gesteld aan minimaal vijf partijen, vier coffeeshops en een ijzerhandelaar, in ruil voor giraal geld.

Dit was aanleiding voor ABN Amro om herhaaldelijk vragen te stellen voor een verscherpt klantonderzoek. Het cryptobedrijf heeft steeds netjes alle vragen beantwoord. Het cryptobedrijf lichtte toe dat zij destijds, voordat zij Geldmaat gebruikte, maar beperkt contant geld kon afstorten, waardoor zij over meer contant geld beschikte dan veiligheidshalve verantwoord was, en dat de andere vijf partijen juist contant geld nodig hadden. Vanwege de kritiek van ABN Amro is het cryptobedrijf gestopt met de activiteiten waarbij contant en giraal geld werden omgewisseld.

Volgens de rechter heeft het cryptobedrijf haar volledige medewerking verleend met voldoende openheid van zaken en een oplossingsgerichte houding om er alles aan te doen ABN Amro tevreden te stellen. Ook doet het alle moeite om aan de nieuwste wet- en regelgeving te voldoen. ABN Amro wil echter dat het cryptobedrijf meer monitort dan wat de bank zelf kan als het om contant geld gaat. Dat is bovendien meer dan wat de wetgever van cryptobedrijven vraagt en gaat de rechtbank te ver.

ABN Amro kan ook niet voldoende onderbouwen dat het beleid van het cryptobedrijf tekortschiet. Daarnaast weigeren Rabobank en Bunq het bedrijf als klant. Het cryptobedrijf kan wel onderbouwen dat het bij opzegging van de bankrekening haar onmogelijk wordt gemaakt om elders te bankieren op een manier die noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering. "Vanwege de ingrijpende gevolgen van het verlies van de bankrekening en het beperkte belang van de bank bij opzegging, kan de opzegging geen stand houden", zo oordeelt de rechter.