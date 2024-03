Overheid kiest steeds vaker voor clouddiensten: 'vanzelfsprekende keuze'

Nederlandse overheidsdiensten kiezen steeds vaker voor clouddiensten, zo blijkt uit aanbestedingen die het Forum Standaardisatie onderzocht. Een ruime meerderheid van de onderzochte aanbestedingen in 2022 betreft cloudsystemen. "We stevenen af op de vanzelfsprekende keuze voor de cloud, tenzij er duidelijke redenen zijn om dat niet te doen", aldus het Forum Standaardisatie in de Monitor Open Standaarden 2023 (pdf).

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie die de publieke sector adviseert over het gebruik van open standaarden en de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid monitort. Uit gesprekken die de organisatie met aanbesteders voerde blijkt dat de marktmacht van cloudproviders steeds groter wordt. "Er is minder ruimte om eisen te stellen."

De rijksoverheid was altijd terughoudend met het gebruik van clouddiensten van externe partijen. In 2022 werden de mogelijkheden voor overheidsinstanties vergroot om van commerciële clouddiensten gebruik te maken. "Op basis van de grote toename in het gebruik van cloudoplossingen bij de overheid is Forum Standaardisatie van mening dat het hoog tijd is voor meer aandacht voor open standaarden op dit terrein", zo stelt de organisatie.

Marktmacht

Door de overstap wordt de marktmacht van cloudproviders ook steeds groter. "We lopen steeds vaker aan tegen ‘harde’ gebruikers-voorwaarden van de leverancier (vooral marktleiders uit de VS) waarbij de boodschap is: take it or leave it", zo laat één van de respondenten die aan de Monitor deelnam weten. Ook blijkt dat de helft van de respondenten niet weet of de eigen organisatie een cloudbeleid heeft.

"Het lijkt erop alsof de keuze bij aanbesteding inmiddels is: de cloud tenzij. Dat wil zeggen: de voordelen van cloudapplicaties zijn zo groot dat die in het algemeen de voorkeur krijgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om – “cruciale of anderszins gevoelige bedrijfsprocessen” - om ze niet aan de cloud toe te vertrouwen", merkt het Forum Standaardisatie op.

Volgens het Forum staan overheidsdiensten individueel relatief machteloos tegenover de grote internationaal opererende leveranciers van clouddiensten. "Door gezamenlijk op te trekken, als Nederlandse overheid of nog beter in Europees verband, kunnen dit soort grote partijen wel degelijk aangesproken worden op de noodzaak om open standaarden te implementeren."