VS kondigt sancties aan tegen oprichter spywareleverancier Intellexa

De Amerikaanse overheid heeft vandaag sancties aangekondigd tegen de oprichter van spywareleverancier Intellexa, alsmede een zakenpartner en verschillende bedrijven die bij de ontwikkeling en verkoop van de spyware zijn betrokken. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid dergelijke sancties tegen een commercieel spywarebedrijf inzet, meldt John Scott-Railton, spyware-expert van Citizen Lab.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de door Intellexa Predator-spyware ingezet tegen Amerikaanse overheidsfunctionarissen, journalisten en beleidsexperts. "De verspreiding van commerciële spyware vormt een duidelijk en groeiend beveiligingsrisico voor de Verenigde Staten en is door buitenlandse actoren misbruikt om mensenrechtenmisbruik mogelijk te maken en dissidenten wereldwijd voor onderdrukking en vergelding aan te vallen", zo stelt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Volgens het ministerie wordt de Predator-spyware verspreid via 'zero-click' aanvallen, waarbij geen enkele interactie van slachtoffers is vereist om de telefoon te infecteren. Eenmaal actief kan Predator allerlei informatie stelen en het slachtoffer bespioneren. Zo kan de spyware contacten, gespreksgeschiedenis, chatgegevens en mediabestanden op de telefoon stelen en opnames via de microfoon maken.

Als onderdeel van de sancties mogen Amerikaanse bedrijven en personen geen zaken doen met de twee personen en de bedrijven Intellexa en Cytrox en worden hun bezittingen bevroren. "De impact en schaal die dit heeft voor deze twee individuen zal hun leven veranderen. Hun leven, zoals ze het kennen, is over", reageert Scott-Railton tegenover TechCrunch.