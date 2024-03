Thunderbird kan onderwerp versleutelde e-mails in andere berichten lekken

Een kwetsbaarheid in de populaire e-mailclient Thunderbird kan ervoor zorgen dat het onderwerp van versleutelde e-mails in andere willekeurige berichten kan lekken, zo laten de ontwikkelaars weten die een update hebben uitgerold om het probleem te verhelpen. Daarnaast worden gebruikers opgeroepen om hun e-mailmappen te repareren.

Het beveiligingslek (CVE-2024-1936) zorgt ervoor dat het onderwerp van een versleutelde e-mail permanent in de lokale cache van Thunderbird wordt toegekend aan een andere e-mail. Wanneer een gebruiker vervolgens op het 'besmette' e-mailbericht reageert, kan het onderwerp van de versleutelde e-mail naar een derde partij lekken.

De update naar Thunderbird 115.8.1 zorgt ervoor dat het probleem zich in de toekomst niet meer kan voordoen. Het zorgt er echter niet voor dat al besmette e-mailberichten worden gerepareerd. Thunderbird roept gebruikers op om de 'Repair Folder' functionaliteit te gebruiken om e-mailmappen zelf handmatig te herstellen. De optie is beschikbaar via de eigenschappen van een e-mailmap en zorgt ervoor dat de onterecht toegekende onderwerpen worden verwijderd.