Stembureaus worden verplicht verkiezingssoftware Kiesraad te gebruiken

Door Anoniem: Welk probleem wordt hiermee opgelost? En welk probleem wordt hiermee gecreëerd?

Opgelost word dat niet elke gemeente maar wat kan doen maar dat het nu overal op dezelfde manier zou moeten gebeuren, het is natuurlijk afwachten of dat ook echt het geval gaat zijn.Gecreëerd word in ieder geval dat de kiesraad verantwoordelijk is ipv de gemeente dus dat je als burger waarschijnlijk stukken moeilijker verhaal kunt halen als er iets mis gaat want de kiesraad gaat ongetwijfeld zeggen dat het de schuld is van de gemeente terwijl de gemeente gaat zeggen dat de kiesraad verantwoordelijk is.De vraag is echter of wij daar veel van gaan merken verder, hertellingen kunnen wij niet individueel aanvragen, we kunnen hooguit naar de kiesraad signaleren dat er voor ons gevoel iets niet klopt bij een bepaald stembureau.