FBI: gemelde schade cybercrime bedroeg vorig jaar 12,5 miljard dollar

De gemelde schade door cybercrime bedroeg vorig jaar 12,5 miljard dollar, ruim twee miljard dollar meer dan het jaar daarvoor, zo stelt de FBI in het Internet Crime Report 2023 (pdf). De meeste schade werd veroorzaakt door investeringsfraude (4,6 miljard dollar) en business e-mail compromise (BEC), waaronder ook ceo-fraude valt (2,9 miljard dollar).

De Amerikaanse opsporingsdienst maakt zich vooral zorgen over de toename van het aantal ransomware-incidenten. Het aantal organisaties dat melding bij de FBI deed steeg met 18 procent ten opzichte van 2022 naar meer dan 2800. De gerapporteerde schade steeg van 34 miljoen dollar naar bijna 60 miljoen dollar. Met name de zorgsector werd in 2023 vaak door ransomware getroffen.

In totaal ontving de FBI 880.000 klachten van slachtoffers van cybercrime, tachtigduizend meer dan de 800.000 van 2022. De meeste klachten, bijna 300.000, gingen over phishing. Tevens werd er vaak melding gemaakt van persoonlijke datalekken, niet bezorgde goederen en afpersing. Verder blijkt dat zestigplussers voor de meeste meldingen verantwoordelijk waren. Deze groep kreeg ook met de grootste schade te maken, namelijk 3,4 miljard dollar. Een veel hoger bedrag dan andere leeftijdsgroepen.