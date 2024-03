QNAP waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheden in NAS-besturingssysteem

Fabrikant van NAS-systemen QNAP waarschuwt gebruikers voor kritieke kwetsbaarheden in de verschillende NAS-besturingssystemen die het biedt. Het gaat om drie beveiligingslekken aangeduid als CVE-2024-21899, CVE-2024-21900 en CVE-2024-21901. De eerste betreft een kwetsbaarheid in de authenticatie waardoor een aanvaller de veiligheid van het systeem kan compromitteren. De overige twee beveiligingslekken maken het mogelijk om commando's op het NAS-systeem uit te voeren of kwaadaardige code te injecteren. Verdere details zijn niet door QNAP gegeven.

De beveiligingslekken zijn aanwezig in QTS, QuTS hero, QuTScloud en myQNAPcloud, de besturingssystemen die op de NAS-systemen van QNAP draaien. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar QTS 5.1.3.2578 build 20231110, QTS 4.5.4.2627 build 20231225, QuTS hero h5.1.3.2578 build 20231110, QuTS hero h4.5.4.2626 build 20231225, QuTScloud c5.1.5.2651 en myQNAPcloud 1.0.52 (2023/11/24) of nieuwere versies hiervan.