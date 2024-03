Tienduizend Nederlanders vorig jaar slachtoffer van bankhelpdeskfraude

Tienduizend Nederlanders zijn vorig jaar slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude en werden daarbij voor ruim 28 miljoen euro opgelicht. De totale schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer kwam in 2022 uit op bijna 36 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waar de Telegraaf over bericht. De schade daalde ten opzichte van 2022. Toen zorgde bankhelpdeskfraude nog voor een schade van ruim vijftig miljoen euro en bedroeg het totale fraudebedrag bijna 61 miljoen euro.

Banken en politie vinden dat criminelen online nog veel te gemakkelijk anoniem kunnen opereren of zich voordoen als iemand anders. "Het zou daarom goed zijn als aanbieders van onlinedienstverlening en bijvoorbeeld prepaid simkaarten worden verplicht om de identiteit van hun klanten te checken. Verder zouden social mediabedrijven en zoekmachines kunnen investeren in het opsporen en verwijderen van frauduleuze advertenties. Om cyberoplichting beter te kunnen detecteren en voorkomen zou de overheid het ook makkelijker moeten maken om data te delen, tussen de banken onderling en met de politie", zo laten ze tegenover de Telegraaf weten.