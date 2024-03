Politie: veel slachtoffers cybercrime doen geen aangifte uit schaamte

Veel mensen die slachtoffer van cybercrime worden doen geen aangifte uit schaamte of omdat ze denken dat het geen zin heeft, zo laat de politie vandaag weten. De politie herhaalt dat aangifte doen belangrijk is. "Omdat je daarmee niet alleen opsporing mogelijk maakt, maar ook helpt om verder slachtofferschap te voorkomen. Niet altijd door opsporing, maar bijvoorbeeld ook doordat frauduleuze bankrekeningen en websites dan eerder geblokkeerd of uit de lucht worden gehaald."

Een andere reden die kan meespelen waarom mensen geen aangifte doen is het lage schadebedrag bij sommige cyberdelicten. "Verder leeft het idee dat de politie met één enkele aangifte toch niets kan. Wij blijven echter oproepen om bij dit soort delicten wél aangifte te doen", zegt Theo van der Plas portefeuillehouder cybercrime bij de politie. "Die informatie van het slachtoffer kan nét het ontbrekende puzzelstukje zijn om de dader te vinden."

Volgens Van der Plas zijn er de komende jaren verbeteringen mogelijk als het gaat om de aanpak van cybercrime. "Bij online criminaliteit is het vaak lastiger om bij een verdachte te komen dan bij traditionele criminaliteit. Het contact met het slachtoffer vindt ook meestal alleen digitaal plaats, waardoor extra opsporingshandelingen nodig zijn om de dader te vinden. Dat vraagt veel van ons als politie, ook in de komende jaren, naast het andere politiewerk dat nodig is. De aanpak van cybercrime is een brede maatschappelijke opgave, van burgers, bedrijven en de overheid."