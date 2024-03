Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel voor 'schofterige' bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen van vier jaar geëist tegen twee mannen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bankhelpdeskfraude. De officier van justitie noemde het optreden van de verdachten schofterig, gewetenloos en doortrapt. Vandaag maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat vorig jaar tienduizend Nederlanders slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden, waarvan een aanzienlijk deel de schade niet vergoed kreeg.

De verdachten in deze zaak, een 20-jarige man uit Emmen en een 22-jarige man uit Delfzijl, belden slachtoffers op, waarbij ze zich voordeden als bankmedewerker, aldus het OM. De verdachten zeggen tegen slachtoffers dat criminelen hebben geprobeerd een paar honderd euro af te schrijven van hun rekening en die daardoor is geblokkeerd. Om het probleem op te lossen wordt slachtoffers gevraagd een aantal online checks uit te voeren.

Bij deze checks moet de klant zeggen hoeveel geld er op de rekening staat en moeten ze de daglimiet verhogen, omdat daarmee het verzekerde bedrag omhoog zou gaan. Slachtoffers wordt ook gezegd dat hun pinpas wordt opgehaald door een ‘rechercheur’ voor sporenonderzoek en dat ze de nieuwe en oude pincode op een briefje moeten schrijven. Deze moeten ze dan samen met de pas in een dichtgeplakte enveloppe doen, die wordt opgehaald door de 'rechercheur'. Zodra de pinpas is opgehaald wordt het geld van de rekening gestolen. Bij de twee verdachten draait het om een bedrag van zo’n 75.000 euro, zo stelt het Openbaar Ministerie.

'Schofterig'

Tijdens de rechtszaak vertelde de officier van justitie van een oudere vrouw die door de mannen wordt opgelicht. Zij zegt tegen de twee mannen dat zij en haar man een paar jaar eerder ook al slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude, waardoor ze allemaal fysieke klachten hebben. Ook laat ze weten dat ze de rekening beheren voor hun geestelijk gehandicapte zoon. Deze rekening willen ze goed voor hem achterlaten. Ze zegt stress te hebben van het telefoontje.

"Desondanks gaan verdachten koelbloedig door met het plan om de rekening leeg te roven”, zegt de officier van justitie, die het handelen van de verdachten schofterig noemt. “In de opgenomen tapgesprekken is te horen dat verdachten meerdere malen slachtoffers aan het huilen maken, totale stress en een zware ademhaling bezorgen. Het remt de verdachten niet. Ze voeren de druk op en proberen genadeloos en gewetenloos toe te slaan." De rechtbank doet op 8 april uitspraak.

Geen vergoeding

Vandaag liet de NVB weten dat vorig jaar tienduizend Nederlanders het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden, met een schadebedrag van 28,2 miljoen euro. Slachtoffers van bankhelpdeskfraude kunnen in bepaalde gevallen de schade vergoed krijgen. Zo moeten criminelen zich hebben voorgedaan als medewerkers van de eigen bank en niet van een andere organisatie. Ook slachtoffers die al eens een vergoeding hebben gehad voor bankhelpdeskfraude komen niet nog een keer in aanmerking voor een vergoeding. In 2023 werd de schade door bankhelpdeskfraude in 31 procent van de gevallen niet vergoed