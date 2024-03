Van Huffelen: Europese digitale identiteit niet verplicht voor afnemen diensten

De Europese digitale identiteit wordt niet verplicht om diensten in de Europese Unie te kunnen afnemen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten. De bewindsvrouw reageerde naar aanleiding van vragen van GroenLinks-PvdA. De partijen wilden weten wat de risico's zijn dat de Europese digitale identiteit (EDI) voor veel meer zaken ingezet gaat worden dan oorspronkelijk is bedoeld en aangekondigd, ook wel function creep genoemd.

"Uit de verordening volgt dat het gebruik van een EDI-wallet vrijwillig is en dat de toegang tot publieke en private diensten, toegang tot de arbeidsmarkt en ondernemingsvrijheid niet op enige wijze beperkt of belemmerd mag worden voor natuurlijke personen en rechtspersonen die geen EDI-wallet gebruiken", reageert Van Huffelen. De staatssecretaris stelt dat organisaties en bedrijven in de hele EU geen diensten kunnen aanbieden waarbij alleen een Europese digitale identiteit is te gebruiken. "Hier vloeit uit voort dat bedrijven die een EDI-wallet accepteren altijd een alternatief moeten bieden", aldus de staatssecretaris.

Niet-digitaal

De alternatieven die organisaties moeten bieden kunnen zowel digitaal als niet-digitaal zijn. In de verordening over de Europese digitale identiteit staat dat het gebruik van andere bestaande inlogmiddelen mogelijk blijft. Bedrijven worden niet verplicht om altijd een niet-digitaal alternatief te bieden. Dit zou volgens Van Huffelen ook onwenselijk zijn omdat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld volledig digitaal opereren, zoals webshops of aanbieders van apps.

"Wel ga ik in het kader van het beschikbaar houden van voor burgers cruciale dienstverlening onder meer in gesprek met zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties om een niet-digitaal alternatief te waarborgen", laat Van Huffelen weten. "Banken hebben daarvoor al een programma ‘Commitment van banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer’. De aangesloten banken garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is." De staatssecretaris voegt toe dat er in het contact met de overheid altijd een niet-digitaal alternatief is (pdf).