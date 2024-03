'Meerderheid Tweede Kamer tegen vervangen luchtalarm door NL-Alert'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert te vervangen. Dat stelt JA21-Kamerlid Joost Eerdmans die hier morgen een motie over indient in de Tweede Kamer. Volgens Eerdmans kan de motie die oproept tot het behoud van het luchtalarm op steun rekenen van in ieder geval PVV, NSC, GroenLinks-PvdA en BBB.

"Je moet niks weggooien dat werkt", zegt Eerdmans tegenover Langs de Lijn En Omstreken. Volgens Eerdmans kent iedereen het geluid van de sirenes en heeft het een gigantisch bereik onder Nederlanders. Daarnaast hebben heel veel mensen geen mobiele telefoon, laat het JA21-Kamerlid verder weten. Het zou om acht procent van de bevolking gaan. "Bovendien valt niet uit te sluiten dat er een cyberaanval op ons dataverkeer komt in echt geval van nood en dan zijn we ons hele mobiele dataverkeer kwijt. Dus dan is het ook nog eens heel erg dom om een vast patroon als het luchtalarm er dan niet meer bij te hebben."

NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden, en niet met sms-berichten. De waarschuwingen worden daarom ook verstuurd als het netwerk bijvoorbeeld overbelast is, zo laat de website van het alarmeringsmiddel weten. Yesilgöz claimt dat NL-Alert een groter bereik heeft dan het luchtalarm en landelijk dekkend is, in tegenstelling tot het luchtalarm.