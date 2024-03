Ook Almere moet opheldering geven over gebruik clouddiensten Microsoft

Na de gemeente Utrecht moet ook de gemeente Almere opheldering geven over het gebruik van clouddiensten van Microsoft. GroenLinks en de SP hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld. De gemeentelijke organisatie, zoals ambtenaren, gemeenteraad en college, gebruikt voor haar e-mailverkeer de clouddiensten van Microsoft.

De cloud speelt ook een belangrijke rol in de digitalisering van de gemeente. "De stad gebruikt onze IT-omgeving en de interne organisatie dagelijks als fundament onder de dienstverlening. Om te voorzien in alle ambities moet deze IT-omgeving ons in staat stellen om snel te vernieuwen, vlot in te kunnen spelen op veranderingen én stabiel en betrouwbaar te zijn. We zetten in op het gebruik van verschillende ‘cloud’-technieken met voorkeur voor Software as a Service (SaaS)", zo staat in de digitaliseringsstrategie 2022 - 2030 van de gemeente (pdf).

Daarin wordt ook gesteld dat de gemeente zo veel mogelijk gebruik maakt van standaarden in de markt, zoals SaaS en andere cloudoplossingen. "Hierbij richten we ons op het gebruiken van bestaande oplossingen in plaats van op het zelf ontwikkelen daarvan." Veel clouddiensten worden door Amerikaanse bedrijven aangeboden. Onlangs waarschuwde denktank Clingendael dat de Amerikaanse autoriteiten via clouddiensten bij e-mail van de Nederlandse overheid en bedrijven kunnen en dat Europa afhankelijk is geworden van Amerikaanse Big Tech.

Reden voor GroenLinks en SP in de gemeenteraad van Almere om het college om opheldering te vragen. "Hoe beziet u deze waarschuwing van Clingendael in het kader van de Almeerse Digitaliseringsstrategie die als belangrijkste doelstelling heeft om zo veel mogelijk gebruik te maken van cloud-oplossingen", zo willen de partijen weten. Het college moet ook duidelijk maken in hoeverre ze het mogelijk en wenselijk acht dat de Amerikaanse overheid e-mailverkeer van de gemeente kan inzien.

"Kan het college aangeven welke criteria doorslaggevend zijn bij de keuze voor een clouddienst? Zijn financiële voorwaarden doorslaggevend of zijn het juist publieke waarden zoals privacy en veiligheid die de uiteindelijke keuze bepalen?", willen SP-gemeenteraadslid Rijk Ravestein en GroenLinks-gemeenteraadslid Jaap Steenkamer weten (pdf). Daarnaast vragen ze om een reactie op het nieuws dat Microsoft onlangs is getroffen door een inbraak op de eigen interne systemen en of hierdoor gegevens van inwoners, bedrijven en instanties in handen van derden gekomen kunnen zijn. Het college moet de vragen nog beantwoorden. Eerder kreeg het college van de gemeente Utrecht ook al vragen over het gebruik van Microsofts clouddiensten.