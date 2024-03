Amerikaanse burgerrechtenbeweging tegen TikTok-verbod: schendt grondwet

De populaire video-app TikTok moet niet in de Verenigde Staten worden verboden, zoals een nieuw Amerikaans wetsvoorstel mogelijk maakt, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Volgens de EFF is een verbod in strijd met de grondwet en lost het probleem van bedrijven die te veel data verzamelen en doorspelen aan derden niet op. Vandaag nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel aan.

Het voorstel dwingt moederbedrijf ByteDance om binnen 180 dagen een andere, niet-Chinese eigenaar voor TikTok te vinden, anders wordt het verboden. Ook geeft het de Amerikaanse president de bevoegdheid om andere applicaties die onder controle zijn van een land dat als vijandig voor de VS wordt beschouwd, aan te wijzen als nationale veiligheidsdreiging.

Apps die als bedreiging voor de nationale veiligheid zijn aangewezen moeten worden verwijderd uit appstores en hostingdiensten, tenzij alle banden met het betreffende vijandige land binnen 180 dagen worden verbroken. Het blijven aanbieden van de app, via appstores of andere webdiensten, of het beheer van de app, wordt dan als misdrijf beschouwd. "Uiteindelijk zal de wet resulteren in een nationaal verbod van TikTok of de gedwongen verkoop van de app aan een ander bedrijf", aldus de EFF.

De voorstanders stellen dat het voorstel nodig is om de data van Amerikaanse burgers te beschermen. "Deze wet stopt het datadelen niet en zal juist onze online rechten verminderen", zo laat de EFF weten. Zelfs als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de grootschalige verzameling van gebruikersdata nog steeds plaatsvinden. "De enige oplossing voor dit wijdverbreide ecosystemen is het verzamelen van data in de eerste plaats te verbieden", merkt de burgerrechtenbeweging op.

Volgens de EFF is een dergelijk verbod ook in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting beschermt. Een eerdere poging van de Amerikaanse staat Montana om TikTok te verbieden sneuvelde omdat de rechter ook stelde dat een dergelijk verbod waarschijnlijk in strijd met het eerste amendement zou zijn.

"In plaats van dit misplaatste en te ver gaande voorstel te accepteren, zou Congres elk bedrijf, ongeacht waar het zich bevindt, moeten verbieden om grote hoeveelheden gedetailleerde persoonlijke data te verzamelen, die dan beschikbaar wordt gesteld aan datahandelaren, Amerikaanse overheidsinstanties en zelfs buitenlandse tegenstanders, waaronder China", besluit de EFF haar pleidooi.