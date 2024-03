Kaspersky: stalkerware vaker op Android aangetroffen dan iPhones

Stalkerware wordt vaker op Androidtelefoons dan iPhones aangetroffen, zo stelt antivirusbedrijf Kaspersky. De virusbestrijder detecteerde vorig jaar op meer dan 31.000 telefoons stalkerware, waarvan 177 in Nederland. Het gaat hier om software die zonder medeweten van het slachtoffer op zijn of haar telefoon wordt geïnstalleerd, vaak door een gebruiker die fysieke toegang heeft.

Via de stalkerware hebben gebruikers onder andere toegang tot ontvangen en verstuurde chatberichten, locatie, foto's, kalenders en andere data van hun slachtoffers. Ook is het mogelijk om foto's en screenshots te maken. Volgens Kaspersky wordt stalkerware vaak gebruikt in relaties waar mishandeling plaatsvindt. Bij de aanpak van stalkerware werken antivirusbedrijven ook samen met organisaties die zich met huiselijk geweld bezighouden. In Europa werden de meeste infecties met stalkerware in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangetroffen.

Verder meldt de virusbestrijder dat stalkerware veel vaker op Androidtelefoons wordt aangetroffen dan iPhones. Dit komt door de gesloten aard van iOS, zo legt Kaspersky uit. Om stalkerware op een iPhone te installeren moet de telefoon eerst worden gejailbreakt, wat niet altijd eenvoudig is en directe fysieke toegang vereist. Toch moeten ook iPhone-gebruikers die bang zijn voor surveillance hun telefoon altijd goed in de gaten houden, waarschuwt de virusbestrijder.

"Een mishandelaar kan ook een nieuwe iPhone jailbreaken om stalkerware te installeren en die dan aan het slachtoffer te geven", zo voegt het antivirusbedrijf toe. Wat betreft de 31.000 telefoons die vorig jaar besmet bleken is dit waarschijnlijk een lage ondergrens, aangezien het alleen om cijfers van Kaspersky gaat en niet van andere antivirusbedrijven.