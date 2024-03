Minister: Chinese routers en switches niet per definitie een risico

Chinese routers en switches zijn niet per definitie een risico. Om dit te kunnen beoordelen is onder meer het proces waarvoor de hard- en software wordt gebruikt relevant en bijvoorbeeld ook de manier waarop dit binnen organisaties gebruikt wordt, zo stelt demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van NSC over het gebruik van Chinese netwerkapparatuur door Nederlandse veiligheidsregio's.

"Deelt u de opvatting dat het vanuit het perspectief van nationale veiligheid onverantwoord is om Chinese routers en switches te gebruiken binnen het netwerk van vitale instellingen?", wilde NSC-Kamerlid Six Dijkstra weten. Volgens de minister is het in algemene zin bekend dat statelijke actoren gebruikmaken van supplychain-aanvallen via toeleveranciers, digitale dienstverleners of veelgebruikte software.

"Er kunnen aanvullende risico’s zijn als dergelijke toeleveranciers, dienstverleners en software afkomstig zijn uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland", aldus Yesilgoz. "Het is echter niet per definitie zo dat het gebruik van hard- en software uit deze landen risico’s met zich meebrengt." Om dit te kunnen beoordelen is onder meer het proces waarvoor de hard- en software wordt gebruikt relevant en bijvoorbeeld ook de manier waarop dit binnen organisaties gebruikt wordt, voegt de bewindsvrouw toe.

De minister stelt dat routers en switches onderdeel zijn van de netwerkinfrastructuur van organisaties en om eventuele risico’s van het gebruik hiervan te kunnen duiden, prioriteren en beheersen is het van belang te bepalen welke rol de apparaten in de infrastructuur hebben. Ook is relevant of het land waar de leverancier uit afkomstig is wetgeving kent die burgers en bedrijven verplichten mee te werken met de overheid. "Een solide risicoanalyse en risicomanagementproces zijn nodig om eventuele passende maatregelen te kunnen nemen", legt Yesilgoz uit.

Six Dijkstra had de minister ook gevraagd of ze weet welke Chinese netwerkapparatuur de veiligheidsregio's gebruiken. Dat heeft Yesilgoz niet. "Ik heb geen volledig zicht op welke netwerkapparatuur wordt gebruikt door veiligheidsregio’s. Het is aan de besturen van veiligheidsregio’s zelf om bij de aanschaf en ingebruikname van ICT-producten en diensten zich bewust te zijn van mogelijke risico’s in de toeleveringsketen, dit mee te nemen in hun inkoop- en aanbestedingsprocessen en waar nodig een risicoanalyse uit te voeren."