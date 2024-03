'Hogere autopremie door autofabrikanten die data met verzekeraars delen'

Autofabrikanten delen gegevens over het rijgedrag van bestuurders met verzekeringsmaatschappen wat tot hogere premies leidt, zo meldt The New York Times. Een Amerikaan laat tegenover de krant weten hoe zijn autoverzekering door het nauwkeurig analyseren van zijn rijgedrag met 21 procent omhoog was gegaan. Ook premievoorstellen van andere verzekeraars waren veel hoger dan hij eerst betaalde. Dit leidde de bestuurder naar LexisNexis, een datahandelaar die autoverzekeraars van allerlei data voorziet.

De Amerikaan vroeg informatie bij LexisNexis op en kreeg een 258 pagina's tellend rapport, met 130 pagina's waarin stond hoe vaak hij en zijn vrouw in de auto hadden gereden. Het ging om gegevens over 640 autoritten, hun start- en eindtijden, afgelegde afstand en gevallen van snelheidsovertredingen, te hard remmen of plotselinge versnellingen. Het enige wat ontbrak was waar het koppel precies had gereden.

Autobedrijven hebben relaties met verzekeringsmaatschappijen. Bestuurders kunnen voor gedragsgebaseerde verzekeringen kiezen, waarbij de premie afhankelijk is van het rijgedrag. In andere gevallen is het volgens The New York Times veel geniepiger. Zo hebben autofabrikanten, waaronder General Motors, Honda, Kia en Hyundai, allerlei optionele features in hun 'connected-car apps'. Wanneer bestuurders deze features inschakelen delen de autofabrikanten informatie over het rijgedrag met datahandelaren zoals LexisNexis.

Autofabrikanten delen zo het rijgedrag van miljoenen Amerikanen met datahandelaren en zeggen dat ze toestemming van bestuurders hebben om dit te doen. Volgens The New York Times is deze samenwerking tussen fabrikant en verzekeraar voor veel bestuurders onzichtbaar en wordt de toestemming verkregen via de kleine lettertjes in het privacybeleid dat maar weinigen lezen. De krant noemt het met name verontrustend dat meerdere bestuurders van auto's gemaakt door General Motors aangeven dat hun rijgedrag getrackt werd, ook als ze de betreffende feature niet hadden ingeschakeld en als gevolg daarvan een hogere premie moesten betalen.

Volgens Jen Caltrider, een onderzoeker van Mozilla die het privacybeleid van 25 autofabrikanten analyseerde, hebben bestuurders geen idee waar ze toestemming voor geven als het aankomt op dataverzameling. "Het is onmogelijk voor consumenten om te begrijpen." Volgens Caltrider zijn moderne auto's dan ook een 'privacynachtmerrie op wielen.' De Mozilla-onderzoeker merkt op dat autofabrikanten heel goed zijn in het voordoen alsof deze features helpen bij de veiligheid en ze veiligheid het belangrijkste vinden. "Maar het gaat ze alleen om het geld." De fabrikanten en datahandelaren ontkennen niet tegenover The New York Times dat ze op grote schaal gegevens verzamelen, maar stellen dat dit wordt gedaan om mensen veiliger rijgedrag aan te leren.