Belgische drugscommissaris wil aanpassing privacywet: anonimiteit doorbreken

De privacywetgeving in België moet worden aangepast zodat anonimiteit op internet, in versleutelde communicatie en op het dark web kan worden doorbroken, zo stelt de Belgische drugscommissaris Ine Van Wymersch, die ook het briefgeheim ter discussie stelt. Tijdens een hoorzitting voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken besprak Van Wymersch de drugscriminaliteit in Brussel. Bij een huiszoeking deze week in België, die volgens het parket te maken had met drugs- en wapenhandel en de handel in voertuigen, kwam een agent om het leven. Volgens de drugscommissaris wordt de bestrijding van drugscriminaliteit belemmerd door privacywetgeving.

"Aangezien anonimiteit een belangrijke randvoorwaarde is, moeten we die anonimiteit doorbreken op het internet, in versleutelde communicatie en op het dark web. Dat is een complex ethisch debat dat elk parlement moet voeren", aldus Van Mersch. Daarbij riep ze de Belgische politiek op om een keuze te maken. "Willen we onder druk van de privacylobby de anonimiteit van criminelen verder in stand houden of brengen we het evenwicht terug." Ook heeft de drugscommissaris moeite met het briefgeheim. "Postpakketjes worden heel veel gebruikt om synthetische drugs overal ter wereld naartoe te sturen. De wet op het briefgeheim belet ons om pakketjes te scannen en diegene die drugs bevatten eruit te halen."

Van Wymersch vindt dat politie en justitie weer de tools in handen moeten krijgen om criminele organisaties en 'high value targets' op te sporen en voor de rechtbank te brengen. "Ik zeg niet dat de hele privacybescherming op de schop moet. De privacy van burgers ter goeder trouw moet beschermd worden, zoveel is zeker. Maar wanneer er aanwijzingen zijn dat er sprake is van het plegen van een misdrijf of lidmaatschap van een criminele organisatie dan moet het justitieel apparaat met in acht name van alle checks and balances in staat zijn de anonimiteit te doorbreken. We rekenen hiervoor op het parlement."

Vorige maand riep de drugscommissaris ook al op tot een debat over de privacywetgeving. "Onze wetgeving is nu gegrond in het idee dat de gegevens van mensen beschermd moeten worden door telecombedrijven. Maar mensen geven hun data vrijwillig prijs aan alles en iedereen: vraag maar aan Google en Facebook. Zowat de enigen die baat hebben bij die wet zijn de criminelen, want de politie kan hun chat- en telefoonverkeer niet altijd opvragen als dat nodig is voor onderzoek. Is de slinger niet wat doorgeslagen? Dat is een delicaat ethisch debat, maar we moeten het wel voeren", zo liet de tegenover Humo weten.