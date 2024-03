Glassdoor eist echte naam van gebruikers voor profielverificatie

Glassdoor, een website waar mensen hun werkgever kunnen beoordelen, verplicht dat gebruikers hun echte naam opgeven voor de verificatie van hun profiel. Sommige gebruikers melden dat hun echte naam zonder toestemming bij hun profielnaam is geplaatst. Vorig jaar juli integreerde Glassdoor nieuwe 'social features' afkomstig van Fishbowl, een app voor werkgerelateerde discussies die het in 2021 overnam.

Daarnaast heeft Glassdoor ook het registratieproces aangepast, waarbij het gebruikers hun volledige naam vraagt, alsmede werkgever en functietitel. Voorheen was alleen het opgeven van een e-mailadres verplicht. Wanneer gebruikers geen naam opgeven en opnieuw inloggen krijgen ze een niet te vermijden pop-up te zien dat meldt dat het verstrekken van een echte naam verplicht is voor de profielverificatie.

Sommige gebruikers die op een oud Glassdoor-account inlogden melden dat hun echte naam zonder hun toestemming aan het profiel was toegevoegd. In de algemene voorwaarden stelt Glassdoor dat het informatie van derde partijen kan gebruiken om profielen bij te werken, alsmede persoonlijke data die via cv's of andere plekken via de eigen diensten is verstrekt, zo meldt Wired.

In een reactie tegenover Ars Technica laat Glassdoor weten dat wanneer gebruikers informatie verstrekken, bijvoorbeeld tijdens de registratie of het uploaden van een cv, die informatie over de verschillende Glassdoor-diensten wordt gedeeld. Daarbij stelt het bedrijf dat gebruikers altijd de optie hebben om anoniem te blijven of delen van hun identiteit te delen.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemt het nieuwe beleid zorgwekkend en is bang dat de identiteit van gebruikers via een dagvaarding of datalek kan worden achterhaald. Glassdoor laat daarover weten dat het het recht op anonieme meningsuiting van gebruikers verdedigt en de rechter Glassdoor "bijna altijd" gelijk heeft gegeven in het beschermen van de anonimiteit van gebruikers.