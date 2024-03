Kamer akkoord met wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven, die het mogelijk maakt voor de overheid om informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten met niet-vitale bedrijven te delen. PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, ChristenUnie, DENK, FVD, SGP, Volt en JA21 stemden voor. BBB, SP en PvdD stemden tegen.

Op dit moment worden bedrijven die niet onder de doelgroepen van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vallen, zoals vitale aanbieders, rijksoverheid en digitale dienstverleners, niet door de overheid geïnformeerd over specifieke dreigingen met betrekking tot hun digitale omgeving, ook al beschikt de overheid wel over deze informatie.

"Op het moment dat bedrijven deze informatie niet krijgen van de overheid kunnen zij slachtoffer worden", zo staat in een uitleg van het wetsvoorstel. Het voorstel moet via twee taken de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland bevorderen. Ten eerste wordt de doelgroep voorzien van generieke en algemene informatie over het nemen van beveiligingsmaatregelen. Ten tweede gaat het om het informeren van bedrijven over specifieke dreigingsinformatie als die bekend is bij de overheid.

"De gevolgen voor burgers en bedrijven zijn dat er onafhankelijke informatie zal worden verstrekt door de overheid om de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland te vergroten. Voor burgers leidt dit op termijn mogelijk tot minder incidenten met bedrijven waarbij bijvoorbeeld persoonsgegevens worden gelekt", aldus een uitleg van het wetsvoorstel (pdf).

"De informatiebehoefte is groot, het maatschappelijk middenveld vraagt hier ook om, en er kan goed beargumenteerd worden dat het belang van het doel dat met het uitwisselen van de betreffende informatie wordt bereikt, de individuele weerbaarheid van bedrijven en het voorkomen van dreigingen, in deze zwaarder weegt dan de inbreuk op de privacy van betrokkenen", zo staat verder in de uitleg vermeld.

Volgens het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken is het wetsvoorstel een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. "Bij het waarschuwen van individuele bedrijven en organisaties kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, denk bijvoorbeeld aan ip-adressen en de contactgegevens van medewerkers van een bedrijf. Het wetsvoorstel zorgt voor de wettelijke grondslag om deze taken te mogen uitvoeren."