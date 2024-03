Minister: niet aan Nederland om zich met uitlevering Assange te bemoeien

Het is niet aan Nederland om zich te bemoeien met het uitleveringsproces van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten, zo laat demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken weten. De VS wil Assange aanklagen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Op dit moment zit hij gevangen in het Verenigd Koninkrijk en is onderwerp van een jarenlang juridisch gevecht waarbij de VS hem probeert uitgeleverd te krijgen.

"De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft laten weten dat hij hoopt dat Julian Assange niet wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten; is dit ook het standpunt van de Nederlandse regering en zo nee, waarom niet?" zo wilde FVD-Kamerlid Van Houwelingen van Bruins Slot weten. "Mediavrijheid en persvrijheid zijn essentieel in een democratie en belangrijke pijlers binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid. In veel landen - ook in Nederland - is het echter strafbaar om welbewust staatsgeheime informatie te openbaren", reageert de minister.

Volgens de bewindsvrouw staat Nederland pal voor de rechtsstaat. "Het betreft hier een uitleveringsverzoek tussen twee democratische rechtsstaten zonder Nederlandse betrokkenheid. Het is niet aan Nederland zich te mengen in de rechtsgang van andere landen." Het is niet voor het eerst dat er in de Tweede Kamer vragen over Assange worden gesteld.

In 2021 vroeg de SP aan toenmalig minister Blok van Buitenlandse Zaken of hij bereid was om bij de Amerikaanse autoriteiten aan te dringen om het aangekondigde beroep in deze zaak niet door te zetten. Maar dat zag Blok niet zitten. "Ook indien de Britse rechter in hoger beroep uitlevering in beginsel rechtmatig acht, is het aan de Britse regering hierover te beslissen. De Britse regering zal deze beslissing nemen op basis van een afweging van alle relevante omstandigheden. Hierin willen en kunnen wij niet treden."

Een jaar later in 2022 was het Volt dat toenmalig minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om opheldering vroeg. "Nederland heeft het volste vertrouwen in de Britse rechtsstaat. De Britse rechtsgang kent legio waarborgen, waarbij de Britse rechter onafhankelijk heeft kunnen oordelen over dit uitleveringsverzoek en daarbij alle relevante informatie mee heeft kunnen wegen." Net als Blok wilde ook Hoekstra zich niet tegen een eventuele uitlevering uitspreken.