VideoLAN: Google laat ons Androidversie VLC niet zomaar updaten

De Androidversie van de populaire mediaplayer VLC is al maanden niet geüpdatet omdat Google dit niet zomaar toestaat tenzij ontwikkelaar VideoLAN de private signing keys afstaat of support voor bepaalde versies van Android TV laat vallen, zo meldt VideoLAN op X. "Appstores waren een fout. Op dit moment kunnen we VLC in de Windows Store niet updaten, en kunnen we VLC in de Android Play Store niet updaten, zonder onze security te verminderen of veel gebruikers te laten vallen", aldus de ontwikkelaars.

De laatste Androidversie in de Play Store dateert van 27 augustus. Volgens VideoLAN wil Google dat VLC alleen nog Android TV vanaf Android 11 ondersteunt. Miljoenen mensen hebben echter een televisie waarop een oudere versie draait en die niet kunnen updaten. In het geval van Windows noemen de ontwikkelaars de 'kafkaëske bureaucratie' bij Microsoft het probleem, waardoor het al twee jaar niet lukt om met iemand binnen het bedrijf contant te maken. VLC is daarnaast wegens 'beperkingen' niet in de Mac App Store te vinden. "De iOS App Store laat ons nog steeds updates voor iOS 9 uitbrengen, maar hoelang nog?"