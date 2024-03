Mozilla stopt samenwerking met 'privacybeschermingsplatform' Onerep

Mozilla is de samenwerking gestopt met 'privacybeschermingsplatform' OneRep, dat als onderdeel van de dienst Mozilla Monitor werd aangeboden. Onerep verwijdert gegevens van mensen uit personenzoekmachines en 'data broker sites'. De oprichter van Onerep bleek in het verleden tal van personenzoekmachines te zijn gestart.

Vorige maand lanceerde Mozilla 'Monitor Plus', een nieuwe betaalde dienst die automatisch persoonsgegevens bij datahandelaren verwijdert. De dienst is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar en kost 108 dollar per jaar. Mozilla bood al jaren de datalekdienst 'Firefox Monitor' aan. Via deze dienst, die gebruikmaakt van de database van datalekzoekmachine Have I Been Pwned, kunnen gebruikers kijken of ze in een bekend datalek voorkomen.

Firefox Monitor is omgedoopt naar Mozilla Monitor en biedt nog steeds dezelfde functionaliteit. Een nieuw onderdeel is Mozilla Monitor Plus. Via deze betaalde versie kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens uit meer dan 190 personenzoekmachines en 'data broker sites' laten verwijderen. In het geval deze partijen geen gehoor geven aan verwijderverzoeken krijgen gebruikers aanvullend advies hoe ze hun data toch kunnen laten verwijderen.

Mozilla werkt hiervoor samen met het bedrijf Onerep, dat vooralsnog alleen in de VS actief is. Vorige week kwam it-journalist Brian Krebs met het nieuws dat de ceo van Onerep sinds 2010 tientallen personenzoekmachines is gestart, waaronder ook een nog actieve datahandelaar genaamd 'Nuwber' die achtergrondrapporten over personen verkoopt.

De berichtgeving is aanleiding voor Mozilla om de samenwerking met de dienst te stoppen. "Hoewel gegevens van klanten nooit gevaar hebben gelopen, komen de externe financiële belangen en activiteiten van Onerep's ceo niet overeen met onze waarden", aldus Mozilla tegenover Krebs. "We werken nu aan een overgangsplan dat klanten een naadloze ervaring biedt en zullen hun belangen altijd op de eerste plek zetten."