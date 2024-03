Brussel onderzoekt Alphabet, Apple en Meta voor mogelijke DMA-overtredingen

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar Alphabet, Apple en Meta voor het mogelijk overtreden van de Europese Digital Markets Act (DMA). Het gaat dan om het 'betaal of oké' model van Meta, en de manier waarop Apple en Alphabet hun eigen diensten zouden bevooroordelen en andere app-ontwikkelaars juist zouden hinderen.

Als 'gatekeepers' moeten Apple en Alphabet het externe ontwikkelaars toestaan dat ze klanten apps en producten ook buiten de appstores van de gatekeepers kunnen aanbieden. De Europese Commissie maakt zich naar eigen zeggen zorgen dat de manier waarop de techbedrijven dit doen niet compliant met de DMA is, aangezien er verschillende beperkingen worden opgelegd.

Tevens onderzoekt Brussel of Google via de eigen zoekmachine andere Google-diensten in de zoekresultaten bevooroordeelt In het geval van Apple wordt gekeken of iOS-gebruikers wel eenvoudig al geïnstalleerde apps kunnen verwijderen, de standaardinstellingen kunnen wijzigen en of het via de keuzeschermen eenvoudig is om een andere browser of zoekmachine in te stellen.

Wat betreft het 'betaal of oké' model van Meta is de Europese Commissie bezorgd dat de keuze die Meta met het model oplegt geen echt alternatief is in het geval gebruikers geen toestemming geven. Gebruikers van Facebook of Instagram moeten een maandelijks bedrag van minimaal tien euro per maand per account betalen. Als ze dit bedrag niet kunnen of willen betalen, gaan ze er automatisch mee akkoord dat ze worden gevolgd en hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt.

Het nu aangekondigde onderzoek moet binnen twaalf maanden zijn afgerond, waarna er maatregelen kunnen volgen die de techbedrijven moeten doorvoeren. Mochten er overtredingen worden vastgesteld kunnen er boetes tot twintig procent van de jaaromzet worden opgelegd.