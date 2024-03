Inloggen op Mijn toeslagen voortaan verplicht via DigiD-app of sms-controle

Burgers die bij de Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën hun toeslagen willen regelen moeten voortaan verplicht inloggen via de DigiD-app of sms-controle. Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op 'Mijn toeslagen' is niet meer mogelijk. Via Mijn toeslagen kunnen burgers allerlei toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag, aanvragen, wijzigen en stopzetten.

Oorspronkelijk zou het vanaf 1 januari verplicht worden om met de DigiD-app of sms-controle op Mijn toeslagen in te loggen, maar dat werd eind januari uitgesteld. "U kunt alleen nog inloggen op Mijn toeslagen met de DigiD app of met een sms-controle. U kunt dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Door deze nieuwe manier van inloggen zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd", zo laat de Dienst Toeslagen vandaag weten. Inloggen via sms-controle is ook mogelijk wanneer burgers alleen over een vaste telefoon beschikken.

European login

Naast het gebruik van de DigiD-app of sms-controle is het ook mogelijk om met een ' European login ' in te loggen. Het gaat in dit geval om de mogelijk om in te loggen met Europees erkende inlogmiddelen. In Nederland is dat bijvoorbeeld DigiD, waarmee burgers ook bij buitenlandse overheidsorganisaties kunnen inloggen. Omgekeerd is het ook mogelijk om met een Europees erkend inlogmiddel in Nederland online zaken te regelen.