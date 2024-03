Finland beschuldigt China van cyberaanval op Fins parlement in 2020

De Finse autoriteiten hebben China beschuldigd van een cyberaanval op de informatiesystemen van het Finse parlement in 2020 en 2021. Volgens de Finse politie is de aanval uitgevoerd door een spionagegroep genaamd APT31. Eerder deze week beschuldigden de Amerikaanse en Britse autoriteiten deze groep van verschillende aanvallen, waaronder de diefstal van de persoonsgegevens van miljoenen Britse kiezers, en plaatsten verschillende vermeende leden van de groep op een sanctielijst.

Begin 2021 rapporteerde de Finse politie dat een inbraak op de parlementssystemen, waarbij informatie en berichten waren onderschept, vermoedelijk het werk was van APT31. In een update over de aanval, die eind 2020 en begin 2021 plaatsvond, stelt de Finse politie dat de spionagegroep inderdaad verantwoordelijk is. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat het onderzoek nog loopt.

In 2021 waarschuwde de Franse overheid nog voor aanvallen door APT31 en in 2022 hield de Belgische overheid China verantwoordelijk voor een reeks aanvallen, die door de spionagegroep zouden zijn uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning tot 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over leden van de groep.