Politico: gevoelige documenten uit kluis Europol in Den Haag verdwenen

Verschillende gevoelige documenten die zich bevonden in een kluis in het hoofdkwartier van Europol in Den Haag zijn vorig jaar verdwenen, wat voor een crisis bij de Europese opsporingsdienst heeft gezorgd, zo meldt Politico op basis van interne berichten. Het zou gaan om de personeelsdossiers van huidig en voormalig personeel, waaronder directeur Catherine De Bolle.

Het ontbreken van de dossiers werd afgelopen september ontdekt. "Gegeven de rol van Europol als opsporingsautoriteit, vormt de verdwijning van persoonlijke dossiers van personeel een ernstig security- en persoonlijk datalekincident", aldus een bericht dat eind september via het interne berichtensysteem van Europol werd gedeeld. Volgens bronnen die met Politico spraken zijn sommige van de verloren dossiers door een burger in een openbare plek aangetroffen, die ze vervolgens naar een lokaal politiebureau bracht.

Het is onduidelijk hoe lang de dossiers vermist zijn geweest en waarom ze zijn meegenomen. Een bron laat aan Politico weten dat de personeelsbestanden normaliter opgeslagen zijn in een kluis waar weinig mensen toegang toe hebben en de code van weten. Het is dan ook onbekend hoe en wie de dossiers heeft meegenomen. Het datalek zou bij de Europese privacytoezichthouder EDPS zijn gemeld. Zowel Europol als de EDPS wilden niet op vragen van Politico reageren.