Stichting eist van Avast wegens 'spionerende virusscanner' 1000 euro per gebruiker

Stichting Consumers United in Court (CUIC) is een collectieve procedure tegen antivirusbedrijf Avast gestart waarbij het wegens 'spionage' door de virusscanner per gebruiker 1000 euro plus een deel van de winst eist. Acht maanden geleden maakte Stichting CUIC bekend dat het een rechtszaak tegen Avast zou starten. Inmiddels hebben ruim tienduizend Nederlandse Avast-gebruikers zich bij de rechtszaak aangesloten.

Al in 2019 werd bekend dat Avast miljoenen aan het browsegedrag van gebruikers verdiende. Deze gegevens werden verhandeld via databedrijf Jumpshot, waar Avast een meerheidsbelang in had. Naar aanleiding van de onthulling over het dataverzamelen besloten Google en Mozilla de browserextensies van Avast uit hun extensie-stores te verwijderen. In een reactie op de ontstane ophef besloot Avast vervolgens verschillende aanpassingen door te voeren, maar vanwege de aanhoudende kritiek werd Jumpshot begin 2020 opgeheven.

Volgens CUIC hadden tussen 2014 en 2020 vele honderdduizenden Nederlanders de antivirussoftware van Avast en AVG op hun computer staan. "Mensen waanden zich veilig met een virusscanner, maar juist de maker ervan volgde alles wat ze dede n op hun computer . Avast verkocht deze informatie voor grof geld aan derden. Ze adverteerden zelfs met de goudmijn aan data die ze hadden buitgemaakt. Bedrijven zoals Avast mogen hier niet mee wegkomen. Daarom voeren wij deze rechtszaak. Wie niet horen wil, moet maar voelen", zegt CUIC-voorzitter Wilmar Hendriks. De stichting is een initiatief van privacyorganisatie None of Your Business (noyb) en stichting Privacy First.

"Avast bespioneerde haar gebruikers zonder ze te informeren of toestemming te vragen, kopieerde en verkocht op grote schaal hun gegevens door aan derden via dochterbedrijf Jumpshot. Met klanten zoals Google, Unilever en Microsoft heeft Avast via Jumpshot de heimelijk verkregen gegevens zeer wijd kunnen verspreiden", zo laat CUIC verder weten. De stichting heeft nu de dagvaardingen uitgebracht aan Avast. Per gebruiker eist CUIC een schadevergoeding van duizend euro en daar bovenop voor iedere gedupeerde een deel van de door Avast onrechtmatig gerealiseerde winst.

Gebruikers kunnen zich kosteloos bij de rechtszaak aansluiten. Dat is op basis van "no cure, no pay". Net als bij andere massaclaims wordt er gebruikgemaakt van een externe procesfinancier die als de rechtszaak slaagt een deel van de schadevergoeding ontvangt. Het gaat om maximaal 25 procent.