Duitse overheid lanceert digitaal veiligheidskeurmerk voor videovergaderdiensten

De Duitse overheid heeft een digitaal veiligheidskeurmerk voor videovergaderdiensten gelanceerd, zodat gebruikers de veiligheid van de producten kunnen beoordelen. De diensten moeten in dit geval aan de DIN SPEC 27008-specificatie voldoen, die door een consortium van aanbieders is opgesteld. Daarin staan minimale veiligheidseisen, zoals de bescherming van accounts, updatebeheer, authenticatiemechanismes en gebruikte encryptie.

Zo moeten videovergaderdiensten die aan de specificatie voldoen standaard instellen dat meetings standaard privé zijn en beveiligd met een lastig te raden code of andere vorm van 'toegangsdata'. Verder moeten de oplossingen ook beschikken over een wachtkamer, zodat beheerders deelnemers handmatig toegang tot de meeting kunnen geven. Daarnaast moeten videovergaderdiensten het mogelijk maken dat alle deelnemers aan de meeting zichtbaar zijn. Tevens moet de deelname van nieuwe deelnemers worden duidelijk gemaakt via een audio- of videosignaal.

Een andere voorwaarde om voor het keurmerk in aanmerking te komen is dat kwetsbaarheden in de diensten direct worden gemeld aan zowel gebruikers als het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodra het keurmerk is verleend blijft het BSI over een periode van vier jaar controles uitvoeren om te kijken of er nog steeds aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Producten die over het keurmerk beschikken zijn ook voorzien van een qr-code, waarmee eenvoudig verdere informatie kan worden opgevraagd. Het digitale veiligheidskeurmerk is er ook voor e-mailproviders, routers, 'slimme camera's' en Internet of Things-apparaten.