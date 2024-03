D66 en NSC willen opheldering over mogelijke Chinese cyberaanvallen

D66 en Nieuw Sociaal Contract (NSC) hebben demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken opheldering gevraagd over mogelijk Chinese cyberaanvallen en of ook Nederlandse Kamerleden doelwit zijn geweest. Deze week beschuldigden de Amerikaanse, Britse, Finse en Nieuw-Zeelandse autoriteiten China van cyberaanvallen.

De aanvallen zouden het werk zijn geweest van een Advanced Persistent Threat (APT) groep genaamd APT31. Vermeende leden van de groep werden door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op een sanctielijst geplaatst. Berichtgeving over de aanvallen is aanleiding voor D66-Kamerlid Sneller en NSC-Kamerlid Zeedijk om Kamervragen te stellen.

"Deelt u de grote zorgen over de gevolgen van mogelijke Chinese cyberaanvallen?", zo willen ze van de ministers weten. "Is de hackgroep Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31) bekend bij de Nederlandse inlichtingen-en veiligheidsdiensten? Wat kunt u delen over de werkwijze van deze groep en de dreiging daarvan voor Nederland?", vragen de Kamerleden verder.

Bruins Slot en De Jonge moeten ook laten weten of ze kunnen bevestigen dat de groep wordt aangestuurd door het Chinese ministerie van Staatsveiligheid en of de groep gerichte aanvallen uitvoert op journalisten, politici, bedrijven en activisten. "Klopt het voor zover bij u bekend dat APT31 zich ook richtte op Nederlandse Kamerleden? Zo ja, sinds wanneer en welke zijn dit?", vragen Sneller en Zeedijk verder.

De Kamerleden willen ook weten of er via deze aanvallen staatsgeheime informatie is verkregen. "Kunt u daarbij specifiek ingaan op informatie die eventueel van/via Nederlandse politici is verkregen?" De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.