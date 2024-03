Wetsvoorstel laat douane data delen zonder vermoeden van strafbaar feit

Een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën maakt het mogelijk voor de douane om data met de politie, Belastingdienst en Marechaussee te delen, ook als er geen sprake is van een strafbaar feit. Ambtenaren van de douane zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Er mag hiervan worden afgeweken, maar alleen als er een wettelijke grondslag is en de belangen van alle betrokkenen vooraf goed worden afgewogen.

Zo kan er bijvoorbeeld van de geheimhoudingsplicht worden afgeweken in het geval dat er sprake is van een strafbaar feit, of een redelijk vermoeden hiervan. Volgens de minister is het nodig voor de bestrijding van criminaliteit om al eerder in het proces, in de toezichtsfase wanneer er nog geen sprake is van een strafbaar feit, gegevens waarop de geheimhoudingsplicht op van toepassing is te kunnen delen met de politie, Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) of de Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst (FIOD).

"Op dit moment kan de inspecteur in deze situaties, vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag, geen gegevens delen. De gegevens kunnen in het kader van een onderzoek echter wel relevant zijn of (in combinatie met andere gegevens) een reden vormen voor het starten van een opsporingsonderzoek", zo staat in een uitleg bij het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd zodat de datadeling mogelijk wordt.

Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 26 april op het voorstel. Daar staat dat het voorstel belangrijk is voor 'bedrijven en personen die met de douane in aanraking komen, belangenorganisaties op het gebied van privacy en gegevensbescherming.' Eerder dit jaar kwam de Autoriteit Persoonsgegevens al met een reactie op het voorstel, waarin het enkele opmerkingen deed, zoals het opnemen van anonimisering als uitgangspunt in het voorstel zelf, en niet alleen in de memorie van toelichting (pdf).

"De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk. De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan", zo laat het ministerie van Financiën in een persbericht weten. Daarin staat ook dat het delen van gegevens om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen kan gaan.