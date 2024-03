Limburgs ziekenhuis Zuyderland getroffen door datalek met personeelsgegevens

Het Limburgse ziekenhuis Zuyderland is getroffen door een datalek, waarbij persoonlijke gegevens van medewerkers die thuiszorg en thuishulp verlenen of verleenden openbaar zijn geworden, waaronder wachtwoorden en BSN-nummers. Volgens het ziekenhuis kon het datalek ontstaan doordat de leverancier van een systeem voor thuiszorg en thuishulp de gegevens niet op een juiste manier verwerkte.

Het gaat om namen, adressen, woonplaatsen, BSN-nummers, bankrekeningnummers, e-mailadressen, telefoonnummers, functieschalen, datums van het in dienst treden en wachtwoorden, zo meldt L1 op basis van een brief die naar getroffen medewerkers werd gestuurd. Details over het datalek worden niet gegeven, behalve dat de oorzaak inmiddels is verholpen.

Het probleem zou zelf door de leverancier tijdens een eigen audit zijn gevonden. "De gegevens betreffen uitsluitend gegevens van – een deel van – de Zuyderland medewerkers en betreffen in géén geval cliëntgegevens", zo laat het ziekenhuis weten. Getroffen medewerkers en oud-medewerkers zijn inmiddels ingelicht en moeten hun wachtwoord wijzigen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.