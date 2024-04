OWASP lekt persoonsgegevens leden via misconfiguratie webserver

Het Open Web Application Security Project (OWASP), een organisatie die zich met de veiligheid van webapplicaties bezighoudt, heeft via de misconfiguratie van een webserver de persoonsgegevens van leden gelekt. Dat heeft de organisatie zelf bekendgemaakt. Het gaat om cv's met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en andere persoonlijke identificeerbare informatie van mensen die van 2006 tot en met 2014 hun cv hadden verstrekt om lid te worden.

In de genoemde periode moesten leden cv verstrekken, wat inmiddels niet meer het geval is om lid te worden. Wat de misconfiguratie precies is wordt niet genoemd, maar OWASP zegt naar aanleiding van het datalek specifiek directory browsing te hebben uitgeschakeld. Tevens heeft het de webserver en wikiconfiguratie op andere beveiligingsproblemen gecontroleerd. Daarnaast zijn de cv's van leden van de wikiwebsite verwijderd en is de CloudFlare-cache opgeschoond om verdere toegang te voorkomen. Tevens is het Web Archive verzocht de informatie te verwijderen.

Volgens OWASP is het lastig om slachtoffers van het datalek in te lichten. Veel van de getroffen personen zijn geen lid meer en de data uit het datalek is tussen de tien en achttien jaar oud en daardoor waarschijnlijk niet meer actueel. Wel zal er een datalekmelding naar de gelekte e-mailadressen worden gestuurd. De organisatie zegt het datalek te betreuren, zeker omdat het zich juist met cybersecurity bezighoudt.