Staatssecretaris komt met voorstel voor anonieme meldingen klokkenluiders

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering heeft een voorstel gepresenteerd om klokkenluiders anoniem misstanden te laten melden. In de Wet bescherming klokkenluiders is de verplichting voor werkgevers opgenomen om anonieme meldingen klokkenluiders in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze bepaling kan echter pas in werking treden als via een algemene maatregel van bestuur is uitgewerkt aan welke eisen de onafhankelijke functionaris moet voldoen bij wie melding kan worden gemaakt en hoe er melding kan worden gemaakt.

Van Huffelen heeft nu een concept-besluit gepresenteerd waarin de eisen staan om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van klokkenluiders in ontvangst te nemen en te behandelen. Als het besluit wordt aangenomen moeten werkgevers vastleggen bij wie klokkenluiders anoniem meldingen kunnen doen, op welke manier dit kan en hoe de organisatie met de melding omgaat. De anonieme melding moet volgens de wet op een gelijke procedurele manier worden behandeld als een niet-anonieme melding.

"De werkgever die ervoor kiest om digitale middelen in te zetten voor de meldprocedure zal mogelijk te maken krijgen met aanvullende lasten, maar hij is hiertoe niet verplicht. Hij kan ook op een andere wijze zorgen voor de communicatie met een anonieme melder", aldus een uitleg bij het voorstel. Het publiek kan tot 14 mei via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.