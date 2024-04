FTC: meeste imitatiefraude nog altijd via telefoon, e-mail in opkomst

De meeste imitatiefraude waarbij oplichters zich voordoen als overheid of bedrijven begint via de telefoon, maar e-mail is in opkomst, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC. In de Verenigde Staten is gisteren regelgeving van de FTC van kracht geworden die fraude verbiedt waarbij oplichters zich voordoen als overheid of bedrijven. Fraudeurs proberen in deze gevallen slachtoffers zover te krijgen om geld over te maken of toegang tot rekeningen te krijgen. Een bekend voorbeeld hiervan is bankhelpdeskfraude waaronder.

Volgens de toezichthouder bedroeg de schade door 'impersonation scams' vorig jaar 1,1 miljard dollar. Een verdrievoudiging ten opzichte van wat slachtoffers in 2020 rapporteerden. Vorig jaar maakten 330.000 slachtoffers melding van oplichting, waarbij de oplichters zich voordeden als bedrijf. Bijna 160.000 meldingen gingen over oplichting door zogenaamde overheidsmedewerkers.

Begon in 2020 nog 67 procent van de gerapporteerde fraudegevallen via de telefoon, dat daalde vorig jaar naar 32 procent. E-mailgebaseerde fraude steeg van 10 procent naar 26 procent. Bijna de helft van alle meldingen in 2023 ging over zogenaamde ongeautoriseerde transacties en verdachte activiteiten met rekeningen en accounts, zogenaamde abonnementsverlengingen, fake kortingen en prijzen, zogenaamde problemen met justitie en bezorgproblemen met een pakketje.