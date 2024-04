Enquêtewebsite SurveyLama lekt gegevens 4,4 miljoen gebruikers

De betaalde enquêtewebsite SurveyLama heeft de persoonlijke gegevens van 4,4 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedatum en wachtwoordhashes. Via SurveyLama kunnen gebruikers tegen betaling allerlei enquêtes invullen. Hoe de gegevens konden worden gestolen is onbekend.

De gelekte e-mailadressen zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in een bekend datalek voorkomen. Van de 4,4 miljoen e-mailadressen die via SurveyLama op straat zijn beland was 28 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. SurveyLama claimt dat het gebruikers via e-mail over het datalek heeft ingelicht.