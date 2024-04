Amerikaans county kondigt noodtoestand af wegens ransomware-aanval

Jackson County in de Amerikaanse staat Missouri heeft wegens een ransomware-aanval de noodtoestand afgekondigd (pdf). Vanwege de aanval zijn meerdere, belangrijke afdelingen van het county gesloten. In een verklaring laat het county weten dat de aanval voor een grootschalige storing aan systemen heeft gezorgd. Het gaat onder andere om de systemen voor het betalen van belastingen en uitgeven van huwelijksaktes.

Tevens meldt het county via X dat verschillende van de systemen tijdens de herstelwerkzaamheden offline zullen blijven. De staat heeft zoals gezegd de noodtoestand afgekondigd. Hierdoor kan het countybestuur, in een reactie op de ransomware-aanval, diensten en goederen buiten de normale aanbestedingsprocedures aanschaffen. Daarnaast kan het county over meer financiële middelen beschikken mocht dat nodig blijken. Jackson County telt 718.000 inwoners.